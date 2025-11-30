"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - ВИДЕО

"Фламенго" стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финальном матче "Палмейрас" со счетом 1:0. Встреча прошла на нейтральном стадионе в Перу, сообщает İdman.Biz.

Единственный гол был забит Данило после передачи Хиорхьяна де Арраскаета.

Для "Фламенго" это четвертый трофей в истории турнира. Рекорд по количеству побед по-прежнему принадлежит аргентинскому "Индепендьенте", на счету которого семь титулов. Финал стал уже пятым бразильским за последние четыре года - в прошлом сезоне трофей выиграл "Ботафого", обыграв "Атлетико Минейро" 3:1.

İdman.Biz