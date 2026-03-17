Флик допустил, что "Барселона" станет последней командой в его тренерской карьере

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не стал исключать, что работа в стане сине-гранатовых станет последней в его тренерской карьере.

"Я не думаю об уходе в другой клуб или о чем-то подобном. Возможно, "Барселона" станет моим последним клубом и моей последней работой в карьере. Я очень счастлив в "Барселоне", — приводит слова Флика İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

61-летний специалист возглавил "Барселону" летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Флика с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ранее СМИ сообщали, что немецкий специалист продлит контракт с "сине-гранатовыми" до 2028 года. При Флике "Барселона" выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании (дважды).