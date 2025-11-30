В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча

Матч чемпионата Швеции между "Норрчепингом" и "Эргрюте" прерывался несколько раз из‑за брошенных на поле посторонних предметов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TV4.

Команды сыграли вничью (0:0) в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионате Швеции. По сумме двух матчей "Эргрюте" одержал победу — 3:0.

На 85‑й минуте поле загорелось из‑за брошенной пиротехники. Огонь охватил и искусственный газон, и сетку одних из ворот. Люди уже покидали стадион, хотя до конца матча оставалось еще пять минут компенсированного времени.

Матч возобновился после долгого перерыва, но игра длилась всего около минуты, после чего на поле были брошены новые предметы, и матч был снова прерван.

После двух с половиной часов ожидания судья наконец смог дать свисток об окончании матча перед пустыми домашними трибунами.

"Эргрюте" двенадцать раз становился чемпионом Швеции, команда возвращается в высший дивизион впервые с 2009 года.

