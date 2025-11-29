"Атлетико" может вступить в борьбу за Марка Гехи

Мадридский "Атлетико" внимательно следит за центральным защитником "Кристал Пэлас" Марком Гехи и заинтересован в его подписании, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Espana.

По информации источника, Гехи рассматривается как потенциальная замена Хосе Марии Хименесу, и клуб готов активно включиться в борьбу за 24 летнего футболиста. При этом конкуренция ожидается серьезная: главным претендентом на игрока остается "Ливерпуль", а также интерес проявляют "Бавария" и "Барселона".

Контракт Гехи с "Кристал Пэлас" действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 млн евро.

İdman.Biz