"Аль-Иттихад" вслед за Бензема хочет подписать ещё одного игрока "Реала"

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает Relevo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, клуб из чемпионата Саудовской Аравии готов платить австрийскому игроку обороны около € 20 млн за сезон. Отмечается, что сам Алаба не намерен покидать «Реал» и хочет продолжать выступление в лучших европейских турнирах. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти также не заинтересован в расставании со своим защитником. Он видит в Алабе одного из ключевых футболистов «Реала».

Алаба перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Баварии» на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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