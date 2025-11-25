Мареска: "Сделаем все возможное, чтобы сдержать Левандовски"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился ожиданиями перед матчем пятого тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что его команда уделит особое внимание игре Роберта Левандовски.

"Безусловно, Левандовски - фантастический игрок, который на протяжении всей карьеры делает главное в футболе - забивает голы. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы его сдержать, играя агрессивно. Но у них есть и другие сильные футболисты - Ямаль, Лопес, де Йонг. У них много качества. Но и у нас достаточно игроков, способных выиграть матч", - отметил Мареска .

Встреча "Челси" - "Барселона" состоится 25 ноября.

İdman.Biz