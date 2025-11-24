Серия А: "Комо" забил пять мячей в гостях у "Торино" - ВИДЕО

В XII туре Серии А "Торино" крупно проиграл дома "Комо".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:5.

В концовке первого тайма хозяева упустили отличный шанс, когда Адриен Тамез не попал по воротам из выгодной позиции. Почти сразу "Комо" провел голевую атаку, которую завершил Джейден Аддай - 0:1. Перед перерывом "Торино" сравнял счет: Никола Влашич точно реализовал пенальти за игру рукой - 1:1.

Во втором тайме Аддай оформил дубль дальним ударом, Хакобо Рамон забил третий мяч гостей ударом головой, а Николас Пас довел счет до 1:4. В концовке Мартин Батурина поставил точку в контратаке - 1:5.

Эта победа позволила "Комо" подняться на шестую строчку, опередив "Ювентус". "Торино" находится на 11-м месте.

İdman.Biz