В АПЛ объяснили удаление игрока "Эвертона" после стычки с одноклубником

Английская Премьер-лига прокомментировала эпизод с удалением защитника "Эвертона" Идриссы Гейе в первом тайме матча XII тура против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz,, инцидент произошел на 13-й минуте после стычки футболиста с его одноклубником Майклом Кином.

Главный арбитр Тони Харрингтон показал Гейе красную карточку, а после проверки VAR решение было подтверждено. Как отмечается в заявлении АПЛ, действия Гейе квалифицированы как удар в лицо Кина, что автоматически предполагает удаление.

К перерыву "Эвертон" вел со счетом 1:0 благодаря голу Дьюсбери-Холла. В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" имеет 18 очков и занимает 10-е место, "Эвертон" идет 13-м с 15 баллами.

