"Манчестер Юнайтед", играя в большинстве, проиграл "Эвертону" - ВИДЕО

В XII туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Эвертону".

Как сообщает İdman.Biz, встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Уже на 13-й минуте "Эвертон" остался в меньшинстве: защитник Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за стычку с одноклубником Майклом Кином. Несмотря на удаление, "ириски" смогли открыть счет. На 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл точным ударом вывел свою команду вперед.

"Манчестер Юнайтед" контролировал мяч и играл в большинстве почти весь матч, но так и не смог создать достаточно моментов для взятия ворот.

После этой встречи обе команды имеют по 18 очков: "МЮ" занимает 10-е место, "Эвертон" -11-е.

В следующем туре "красные дьяволы" 30 ноября на выезде встретятся с "Кристал Пэлас", а "Эвертон" 29 ноября примет "Ньюкасл".

İdman.Biz