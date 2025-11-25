25 Ноября 2025
RU

"Манчестер Юнайтед", играя в большинстве, проиграл "Эвертону" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
25 Ноября 2025 02:05
52
"Манчестер Юнайтед", играя в большинстве, проиграл "Эвертону" - ВИДЕО

В XII туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Эвертону".

Как сообщает İdman.Biz, встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Уже на 13-й минуте "Эвертон" остался в меньшинстве: защитник Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за стычку с одноклубником Майклом Кином. Несмотря на удаление, "ириски" смогли открыть счет. На 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл точным ударом вывел свою команду вперед.

"Манчестер Юнайтед" контролировал мяч и играл в большинстве почти весь матч, но так и не смог создать достаточно моментов для взятия ворот.

После этой встречи обе команды имеют по 18 очков: "МЮ" занимает 10-е место, "Эвертон" -11-е.

В следующем туре "красные дьяволы" 30 ноября на выезде встретятся с "Кристал Пэлас", а "Эвертон" 29 ноября примет "Ньюкасл".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

СМИ: Руководство "Реала" сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо
19:54
Мировой футбол

СМИ: Руководство "Реала" сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо

Авторитет Алонсо внутри команды считается выше авторитета любого футболиста
Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО
19:38
Футбол

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО

Всему виной - неблагоприятные погодные условия

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником
19:04
Мировой футбол

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником

Рулевой "МЮ" надеется, что его игроки дерутся друг с другом, когда теряют мяч
В Италии ограбили дом Джейми Варди
18:48
Мировой футбол

В Италии ограбили дом Джейми Варди

В ограблении принимали участие как минимум три человека
Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:37
Футбол

Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Народная артистка верит в результативную ничью
Эмин Джафаров назначен представителем УЕФА на матч Юношеской лиги
17:27
Футбол

Эмин Джафаров назначен представителем УЕФА на матч Юношеской лиги

Встреча пройдет в Белграде
Адиль Шукюров: "Карабах" способен удивить "Наполи" в Лиге чемпионов
17:03
Футбол

Адиль Шукюров: "Карабах" способен удивить "Наполи" в Лиге чемпионов

Бывший игрок сборной Азербайджана уверен, что азербайджанский клуб покажет высокий уровень игры

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается