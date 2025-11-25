"Сассуоло" сыграл вничью с "Пизой" в матче чемпионата Италии

В XII туре чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле сыграл вничью с "Пизой".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте - Мбала Нзола реализовал пенальти. Спустя две минуты хозяева ответили точным ударом Неманьи Матича и сравняли счет.

Во втором тайме "Пиза" вновь вышла вперед благодаря голу Хенрика Майстера на 81-й минуте. Однако "Сассуоло" сумел спастись: на 90-й минуте Кристиан Торстведт установил окончательный результат - 2:2.

После этой ничьей "Сассуоло" набрал 17 очков и занимает девятое место в таблице. "Пиза" с 10 баллами идет на 16-й позиции.

İdman.Biz