Ханси Флик: "Играть против "Челси"- это фантастика

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями перед выездным матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Челси".

Как сообщает Idman.Biz, специалист подчеркнул важность поединка и отметил, что команда должна показать свой лучший футбол.

"Наша цель - попасть в первую восьмерку, но мы понимаем, что это непросто. Прошлый год показал, что можно выиграть турнир, даже не оказавшись в топ-8. Важно проявить себя наилучшим образом и сыграть на высшем уровне, потому что это Лига чемпионов", - заявил Флик.

Тренер отметил, что встреча с "Челси" вызывает у него особые эмоции: "Играть против "Челси"- это фантастика. У меня остались очень хорошие воспоминания о "Стэмфорд Бридж", и я надеюсь, что завтра появится еще одно".

Матч состоится во вторник на "Стэмфорд Бридж".

İdman.Biz