"Эспаньол" обыграл "Севилью" в матче Ла Лиги - ВИДЕО

"Эспаньол" одержал победу над "Севильей" со счетом 2:1 в завершающем матче XIII тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, во второй половине каталонцы открыли счет после точного удара головой Пере Мильи, замкнувшего подачу Тайриса Долана. На 86-й минуте Роберто Фернандес увеличил преимущество хозяев дальним ударом. Почти сразу Маркос Маркан сократил отставание, выиграв верховую борьбу после углового, однако гостей этого не спасло.

После победы "Эспаньол" делит пятое место в таблице, тогда как "Севилья" расположилась на девятой позиции.

İdman.Biz