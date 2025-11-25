Игрок "Эвертона" получил удаление за стычку с одноклубником - ВИДЕО

В матче XII тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" произошло необычное удаление.

Как сообщает İdman.Biz, на 13-й минуте защитник гостей Идрисса Гейе вступил в жесткий конфликт со своим партнером Майклом Кином после неточного удара манкунианцев.

Главный арбитр встречи Тони Харрингтон показал Гейе прямую красную карточку. Покидая поле, футболист продолжал вести себя агрессивно, а вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд сопровождал его за пределы поля, пытаясь успокоить одноклубника.

К моменту эпизода "Эвертон" проигрывал со счетом 0:1 после гола Дьюсбери-Холла на 29-й минуте. Сейчас "Манчестер Юнайтед" имеет 18 очков и занимает 10-е место, "Эвертон" с 15 очками находится на 13-й позиции.

İdman.Biz