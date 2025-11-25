Турецкая Суперлига: "Трабзонспор" удержался в группе лидеров

В XIII туре Турецкой Суперлиги состоялись два поединка.

Как сообщает İdman.Biz, "Коньяспор" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Антальяспором".

Во второй игре "Башакшехир" принимал "Трабзонспор", и матч превратился в настоящий голевой триллер. Уже на 22-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Дейви Зелье. Спустя 15 минут Филипе Августа да Силва сравнял счет, однако до перерыва Элдор Шомуродов вновь вывел "Башакшехир" вперед.

Во втором на 76-й минуте Поль Онуачу сделал счет 2:2, а спустя минуту Эрнест Мучи впервые вывел "Трабзонспор" вперед - 2:3. На 90+1-й минуте Бертук Йылдырым сравнял счет, но уже на 90+11-й Мучи оформил дубль и принес гостям победу - 3:4.

После этой виктории "Трабзонспор" набрал 28 очков и идет на третьем месте. "Башакшехир" с 13 баллами занимает 13-ю строчку. "Коньяспор" находится на 10-м месте (15 очков), "Антальяспор" - на 12-м (14 очков).

İdman.Biz