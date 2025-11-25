Мбаппе получил трофей Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги

Килиан Мбаппе стал обладателем трофея Пичичи - награды лучшему бомбардиру Ла Лиги по итогам прошлого сезона.

Как передает İdman.Biz, церемония вручения состоялась под эгидой Marca.

Форвард "Реала" завершил чемпионат с 31 голом в 34 матчах и уверенно возглавил бомбардирскую гонку. Получая награду, Мбаппе выразил благодарность клубу и партнерам по команде: "Спасибо Marca за эту награду. Спасибо "Реалу" и всей команде, потому что без них я бы не получил этот приз. Для меня это честь, я счастлив. Надеюсь, что это не последний такой трофей".

В текущем сезоне француз продолжает лидировать среди бомбардиров: на его счету 13 голов в 13 матчах Ла Лиги.

İdman.Biz