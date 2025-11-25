25 Ноября 2025
RU

Мбаппе получил трофей Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
25 Ноября 2025 02:46
30
Мбаппе получил трофей Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги

Килиан Мбаппе стал обладателем трофея Пичичи - награды лучшему бомбардиру Ла Лиги по итогам прошлого сезона.

Как передает İdman.Biz, церемония вручения состоялась под эгидой Marca.

Форвард "Реала" завершил чемпионат с 31 голом в 34 матчах и уверенно возглавил бомбардирскую гонку. Получая награду, Мбаппе выразил благодарность клубу и партнерам по команде: "Спасибо Marca за эту награду. Спасибо "Реалу" и всей команде, потому что без них я бы не получил этот приз. Для меня это честь, я счастлив. Надеюсь, что это не последний такой трофей".

В текущем сезоне француз продолжает лидировать среди бомбардиров: на его счету 13 голов в 13 матчах Ла Лиги.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

СМИ: Руководство "Реала" сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо
19:54
Мировой футбол

СМИ: Руководство "Реала" сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо

Авторитет Алонсо внутри команды считается выше авторитета любого футболиста
Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО
19:38
Футбол

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО

Всему виной - неблагоприятные погодные условия

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником
19:04
Мировой футбол

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником

Рулевой "МЮ" надеется, что его игроки дерутся друг с другом, когда теряют мяч
В Италии ограбили дом Джейми Варди
18:48
Мировой футбол

В Италии ограбили дом Джейми Варди

В ограблении принимали участие как минимум три человека
Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:37
Футбол

Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Народная артистка верит в результативную ничью
Эмин Джафаров назначен представителем УЕФА на матч Юношеской лиги
17:27
Футбол

Эмин Джафаров назначен представителем УЕФА на матч Юношеской лиги

Встреча пройдет в Белграде
Адиль Шукюров: "Карабах" способен удивить "Наполи" в Лиге чемпионов
17:03
Футбол

Адиль Шукюров: "Карабах" способен удивить "Наполи" в Лиге чемпионов

Бывший игрок сборной Азербайджана уверен, что азербайджанский клуб покажет высокий уровень игры

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается