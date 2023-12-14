14 Декабря 2023
RU

"Барселону" пытаются уничтожить"

Мировой футбол
Новости
14 Декабря 2023 09:00
"Барселону" пытаются уничтожить"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вингер «Барселоны» Ферран Торрес высказался в поддержку главного тренера клуба Хави после поражения команды в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:3).

«Мы до смерти поддерживаем тренера и его идею. Тренера легко критиковать, но те, кто находится на поле, являются футболистами. Давление на «Барселону»? Мы знаем, что такое «Барса», они пытаются нас уничтожить, заставить нас нервничать, но с этого момента мы собираемся изменить ситуацию. Всегда много внешнего шума, но нам приходится с этим жить», - приводит слова Торреса Sport.es.

«Барселона» завершила групповую стадию турнира на первом месте, записав в свой актив 12 очков. На втором месте финишировал «Порту», также набрав 12 очков. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Леау: "Милан" никогда не брал Лигу Европы. Постараемся выиграть этот трофей"
10:29
Мировой футбол

Леау: "Милан" никогда не брал Лигу Европы. Постараемся выиграть этот трофей"

"Милан" хотел продолжить выступление в Лиге чемпионов"
"Манчестер Сити" стал 9-м клубом, выигравшим все матчи в группе ЛЧ, это 13-й случай в истории
09:43
Мировой футбол

"Манчестер Сити" стал 9-м клубом, выигравшим все матчи в группе ЛЧ, это 13-й случай в истории

"Манчестер Сити" завершил групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с шестью победами в шести матчах при общей разнице мячей 18:7
Лига Чемпионов: определились все участники 1/8 финала - РЕЗУЛЬТАТЫ - ВИДЕО
01:59
Мировой футбол

Лига Чемпионов: определились все участники 1/8 финала - РЕЗУЛЬТАТЫ - ВИДЕО

Завершился заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов
Самый ужасный клуб года: "Челси" доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги
13 Декабря 23:20
Мировой футбол

Самый ужасный клуб года: "Челси" доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги

Маурисио Почеттино, возможно, уже пожалел, что ввязался в эту авантюру
"Самый бесполезный игрок, которого видел в жизни". Болельщики "МЮ" критикуют Антони
13 Декабря 22:24
Мировой футбол

"Самый бесполезный игрок, которого видел в жизни". Болельщики "МЮ" критикуют Антони

"Чем он вообще занимается на поле?"
Невезение или спад: причины неудачных результатов "Манчестер Сити"
13 Декабря 19:35
Мировой футбол

Невезение или спад: причины неудачных результатов "Манчестер Сити"

Разбираемся в нестабильности "горожан"

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО
11 Декабря 10:33
Тхэквондо

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года
20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ
11 Декабря 12:25
Мировой футбол

20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ

"Жирона", обыгравшая в 16-м туре испанской Ла Лиги на выезде "Барселону" со счетом 4:2, поднялась на вершину турнирной таблицы