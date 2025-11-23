"Ланус" одолел "Атлетико Минейро" и стал двукратным обладателем Южноамериканского кубка

В ночь с 22 на 23 ноября завершился финальный матч Южноамериканского кубка-2025, в котором встречались аргентинский "Ланус" и бразильский "Атлетико Минейро". Игра проходила на стадионе "Эстадио Дефенсорес дель Чако" (Асунсьоне, Парагвай). Победу в матче в серии послематчевых пенальти праздновал "Ланус". Счет 0:0 (5:4 пен.).

Команды не забили голов в основное время матча. В дополнительное время ни одна из команд не смогла открыть счет. В серии послематчевых 11-метровых команды исполнили по сем ударов. Точнее оказались аргентинцы. Победный удар на счету хавбека "Лануса" Франко Уотсона. Звездный форвард бразильской команды Халк не смог реализовать свой удар с "точки".

Таким образом, аргентинская команда во второй раз в своей истории завоевала данный титул. Ранее им это удавалось в 2013 году.

Напомнил, в полуфинале турнира "Атлетико Минейро" прошел эквадорский "Индепендьенте дель Валье", а "Ланус" выбил "Универсидад де Чили" (Чили).

