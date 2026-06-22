Аргентина и Австрия начали матч чемпионата мира-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне (США).

С первых минут на поле в составе действующих чемпионов мира вышел капитан команды Лионель Месси. Также в стартовый состав аргентинцев вошли Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада и Лаутаро Мартинес.

У австрийцев с первых минут играют Александр Шлагер, Конрад Лаймер, Штефан Пош, Давид Алаба, Кевин Дансо, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Пауль Ваннер, Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич.

После первого тура обе команды набрали по три очка. Аргентина возглавляет группу J благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а Австрия занимает второе место.

Главным арбитром встречи назначен египетский судья Амин Омар. Победа в сегодняшнем матче позволит одной из команд значительно повысить свои шансы на выход в плей-офф турнира.