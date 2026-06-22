22 Июня 2026
RU

Сборная Ирана установила возрастной рекорд чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 01:44
11
Сборная Ирана установила возрастной рекорд чемпионатов мира

Сборная Ирана выставила самый возрастной состав на матч в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, средний возраст иранских игроков, которые начали игру второго тура группового этапа мирового первенства - 2026 против команды Бельгии, составляет 32 года и 181 день. Лишь три футболиста иранцев моложе 30 лет - защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), нападающий Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня) и полузащитник Саид Эззатоллахи (29 лет и 263 дня).

Прежний рекорд с 1998 года удерживала сборная Германии. Средний возраст футболистов, которые начали встречу группового этапа против иранцев, составил 31 год и 334 дня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вратаря Бейранванда признали лучшим игроком матча Бельгия — Иран
02:10
ЧМ-2026

Вратаря Бейранванда признали лучшим игроком матча Бельгия — Иран

33-летний футболист отметился девятью сэйвами
ЧМ-2026: Бельгия и Иран выдали безголевую ничью - ОБНОВЛЕНО
01:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Бельгия и Иран выдали безголевую ничью - ОБНОВЛЕНО

Встреча прошла на стадионе в Лос-Анджелесе
Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира
00:30
ЧМ-2026

Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Первое место в рейтинге занял Пеле
Оярсабаль признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 между Испанией и Саудовской Аравией
21 Июня 22:40
ЧМ-2026

Оярсабаль признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 между Испанией и Саудовской Аравией

29-летний Оярсабаль отметился дублем и результативной передачей
ЧМ-2026: Испания разгромила Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 Июня 22:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Испания разгромила Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча проходит на стадионе в Атланте
Ямаль вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира
21 Июня 21:42
ЧМ-2026

Ямаль вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира

Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле

Самое читаемое

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити