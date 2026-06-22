Сборная Ирана установила возрастной рекорд чемпионатов мира

Сборная Ирана выставила самый возрастной состав на матч в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, средний возраст иранских игроков, которые начали игру второго тура группового этапа мирового первенства - 2026 против команды Бельгии, составляет 32 года и 181 день. Лишь три футболиста иранцев моложе 30 лет - защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), нападающий Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня) и полузащитник Саид Эззатоллахи (29 лет и 263 дня).

Прежний рекорд с 1998 года удерживала сборная Германии. Средний возраст футболистов, которые начали встречу группового этапа против иранцев, составил 31 год и 334 дня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.