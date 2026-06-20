Рональд Куман: "Мы "маленькие", но мы хотим выиграть чемпионат мира"

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча второго тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Швеции. Игра пройдет сегодня, 20 июня, на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне, США. Начало — в 21:00 по Баку.

"Будет сложно создавать моменты и пространство. Я думаю, их главная сила — это момент, когда они отбирают мяч в оборонительной позиции, а затем быстро переходят в контратаку.

Несмотря на то что мы маленькая страна, мы все еще большая футбольная нация. И мы все этим гордимся. Во время крупных турниров все действительно вкладываются в игру. Поддержка, которую мы получаем в такие моменты, всегда огромна. Некоторые изменения были неблагоприятными, и я несу за это ответственность, поэтому я принимаю критику. Мы знаем, что в Нидерландах всегда есть давление. Я много лет в футболе, когда я играл, было то же самое. Мы "маленькие", но мы хотим выиграть чемпионат мира, у нас сильная команда. После ничьей с Японией нам нужны три очка", — приводит слова Кумана İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

В первом туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).