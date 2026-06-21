Бробби сделал самый быстрый дубль на чемпионате мира за 20 лет

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби отметился двумя голами в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.

Игра прошла на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне (США) и закончилась победой "оранжевых" со счетом 5:1.

24-летний Бробби забил на 5-й и 17-й минутах. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аккаунт MisterChip, это самый быстрый дубль на чемпионате мира за последние 20 лет. В 2006 году немец Лукас Подольски отличился дважды к 12-й минуте, тоже поразив ворота Швеции.

На счету Бробби теперь три гола за сборную Нидерландов в карьере. Ранее за национальную команду он забивал в Лиге наций.