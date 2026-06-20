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ЧМ-2026: завершился первый тайм матча между сборными Нидерландов и Швеции - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 21:51
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ЧМ-2026: завершился первый тайм матча между сборными Нидерландов и Швеции - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Завершился первый тайм матча между сборными Нидерландов и Швеции.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди "оранжевые" - 2:0.

21:18

Нидерланды упрочили преимущество в матче со Швецией.

Как сообщает İdman.Biz, на 17-й минуте дубль оформил Брайан Бробби.

21:07

Нидерланды выходят вперед в матче со Швецией.

Как сообщает İdman.Biz, на 5-й минуте счет открыл Брайан Бробби.

21:00

Стартовал матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Швеции, выступающими в группе F.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Хьюстоне.

İdman.Biz
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