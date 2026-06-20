ЧМ-2026: завершился первый тайм матча между сборными Нидерландов и Швеции - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Завершился первый тайм матча между сборными Нидерландов и Швеции.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди "оранжевые" - 2:0.
21:18
Нидерланды упрочили преимущество в матче со Швецией.
Как сообщает İdman.Biz, на 17-й минуте дубль оформил Брайан Бробби.
21:07
Нидерланды выходят вперед в матче со Швецией.
Как сообщает İdman.Biz, на 5-й минуте счет открыл Брайан Бробби.
21:00
Стартовал матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Швеции, выступающими в группе F.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Хьюстоне.