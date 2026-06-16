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Комментатор TRT перепутал Иран и Новую Зеландию в эфире ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 14:55
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Комментатор TRT перепутал Иран и Новую Зеландию в эфире ЧМ-2026

Прямая трансляция матча чемпионата мира 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии на канале TRT 1 запомнилась серьезной ошибкой в эфире.

Как сообщает İdman.Biz, комментатор встречи в течение первых четырех минут перепутал команды.

В этот период атаки сборной Ирана он приписывал Новой Зеландии, а опасные моменты новозеландской команды - Ирану. Болельщики быстро заметили ошибку и начали активно обсуждать ее в социальных сетях, публикуя многочисленные посты. Однако, несмотря на реакцию зрителей, ошибка сохранялась в эфире еще несколько минут.

Комментатор смог исправиться только после того, как в кадре крупным планом показали капитана сборной Ирана Мехди Тареми - тогда он осознал ситуацию и начал правильно называть команды.

Инцидент вызвал резкую критику в соцсетях в адрес вещания TRT на чемпионате мира. Пользователи также выразили недовольство тем, что команда трансляции не вмешалась вовремя.

Отмечается, что матч Иран - Новая Зеландия, проходивший в Лос-Анджелесе, завершился вничью - 2:2.

İdman.Biz
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