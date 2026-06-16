Торал Байрамов: “Сборная Португалии - мой фаворит на ЧМ-2026”

Игрок сборной Азербайджана и защитник турецкого клуба "Бурсаспор" Торал Байрамов заявил, что считает сборную Португалии главным фаворитом чемпионата мира.

Как передает İdman.Biz, он отметил, что верит в то, что Криштиану Роналду поднимет трофей над головой, однако подчеркнул, что сделать это будет непросто.

Байрамов также прокомментировал поражение сборной Турции в первом матче против Австралии (0:2), назвав его неожиданным.

"Тем не менее впереди еще два матча. Надеюсь, они выйдут из группы и смогут пройти дальше в турнире", - сказал он в беседе с АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что сборная Португалии начнет выступление на мундиале 17 июня и проведет первый матч против сборной Конго. Сборная Турции следующий матч сыграет 20 июня против Парагвая.