Вратарь Кабо-Верде установил исторический рекорд чемпионатов мира

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья вписал свое имя в историю чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, 40-летний вратарь стал главным героем матча первого тура группы H ЧМ-2026 против Испании, который завершился нулевой ничьей.

Опытный голкипер, выступающий во втором дивизионе Португалии, совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Благодаря его уверенной игре дебютант мировых первенств сумел отобрать очки у одного из фаворитов турнира.

Матч Испания – Кабо-Верде стал одной из главных сенсаций пятого игрового дня чемпионата мира. Испанцы владели преимуществом и создали множество опасных моментов, однако так и не смогли распечатать ворота соперника.

Сохранив свои ворота в неприкосновенности, Возинья установил новый рекорд мировых первенств, став самым возрастным вратарем, сыгравшим "на ноль" в своем дебютном матче на чемпионате мира.

После первого тура в группе H установилось полное равенство. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай набрали по одному очку.