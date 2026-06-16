16 Июня 2026
RU

ЧМ-2026 уже превзошел результат предыдущего мундиаля по автоголам

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 12:35
31
ЧМ-2026 уже превзошел результат предыдущего мундиаля по автоголам

На чемпионате мира по футболу 2026 года зафиксирована необычная статистическая тенденция.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, всего за шесть игровых дней турнира было забито больше автоголов, чем за весь чемпионат мира 2022 года в Катаре.

На нынешнем мундиале футболисты уже трижды отправляли мяч в собственные ворота. Автоголами отметились парагваец Дамиан Бобадилья в матче против США (1:4), катарский защитник Миро Мухайм во встрече со Швейцарией (1:1), а также египтянин Мохамед Хани в игре с Бельгией (1:1).

Таким образом, показатель ЧМ-2026 уже превысил результат мирового первенства 2022 года, на котором за весь турнир было зафиксировано два автогола.

Абсолютный рекорд чемпионатов мира был установлен на мундиале 2018 года в России. Тогда игроки 12 раз поражали собственные ворота.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана: команда пожаловалась на условия
13:53
ЧМ-2026

Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана: команда пожаловалась на условия

После матча ЧМ-2026 футболисты Ирана пожаловались на организационные трудности, а Мехди Тареми сделал жесткое заявление
Вратарь Кабо-Верде установил исторический рекорд чемпионатов мира
13:21
ЧМ-2026

Вратарь Кабо-Верде установил исторический рекорд чемпионатов мира

40-летний Возинья стал самым возрастным голкипером, сохранившим свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче на мундиале
Сборную Уругвая в США проверили как наркоторговцев – ВИДЕО
11:49
ЧМ-2026

Сборную Уругвая в США проверили как наркоторговцев – ВИДЕО

Жесткий досмотр команды перед чемпионатом мира вызвал волну обсуждений в соцсетях
Фанаты продолжают массово подписываться на вратаря Кабо-Верде – ВИДЕО
10:48
ЧМ-2026

Фанаты продолжают массово подписываться на вратаря Кабо-Верде – ВИДЕО

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал сенсацией соцсетей после блестящей игры против Испании
Шестой игровой день ЧМ-2026: на поле выйдут Франция и Аргентина
10:03
ЧМ-2026

Шестой игровой день ЧМ-2026: на поле выйдут Франция и Аргентина

В рамках первого тура групп I и J состоятся четыре матча
Иран и Новая Зеландия выдали результативную ничью на ЧМ-2026
07:54
ЧМ-2026

Иран и Новая Зеландия выдали результативную ничью на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Команды забили четыре мяча в матче группы G

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов