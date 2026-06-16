ЧМ-2026 уже превзошел результат предыдущего мундиаля по автоголам

На чемпионате мира по футболу 2026 года зафиксирована необычная статистическая тенденция.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, всего за шесть игровых дней турнира было забито больше автоголов, чем за весь чемпионат мира 2022 года в Катаре.

На нынешнем мундиале футболисты уже трижды отправляли мяч в собственные ворота. Автоголами отметились парагваец Дамиан Бобадилья в матче против США (1:4), катарский защитник Миро Мухайм во встрече со Швейцарией (1:1), а также египтянин Мохамед Хани в игре с Бельгией (1:1).

Таким образом, показатель ЧМ-2026 уже превысил результат мирового первенства 2022 года, на котором за весь турнир было зафиксировано два автогола.

Абсолютный рекорд чемпионатов мира был установлен на мундиале 2018 года в России. Тогда игроки 12 раз поражали собственные ворота.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.