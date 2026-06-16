Шестой игровой день ЧМ-2026: на поле выйдут Франция и Аргентина

Сегодня на чемпионате мира по футболу 2026 года пройдут матчи шестого игрового дня.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках первого тура в группах I и J состоятся четыре встречи.
Откроет программу дня матч между сборными Франции и Сенегала. Затем команда Ирака сыграет против Норвегии.
Одним из главных событий игрового дня станет встреча действующего чемпиона мира - сборной Аргентины - с командой Алжира. Завершится программа матчем между Австрией и Иорданией.
ЧМ-2026. Шестой игровой день
16 июня
- 23:00 - Франция - Сенегал
17 июня
- 02:00 - Ирак - Норвегия
- 05:00 - Аргентина - Алжир
- 08:00 - Австрия - Иордания