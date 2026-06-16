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Провал в Сиэтле: кто подвел Бельгию в игре с Египтом

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 03:20
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Провал в Сиэтле: кто подвел Бельгию в игре с Египтом

Ничья сборной Бельгии с Египтом (1:1) в первом туре чемпионата мира 2026 года вызвала немало критики в адрес ряда бельгийских футболистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Euro-Football.ru, самую низкую оценку по итогам встречи получили Жереми Доку, Тома Менье и Амаду Онана.

Особенно досталось Доку, который провел один из самых неудачных матчей в составе национальной команды. По мнению экспертов, бельгийский вингер слишком часто шел в обводку без успеха и регулярно терял мяч. Из семи попыток дриблинга удачной оказалась лишь одна, а из 18 единоборств он проиграл 12.

Не лучшим образом проявил себя и опытный защитник Тома Менье. Именно через его зону Египет организовал голевую атаку, завершившуюся точным ударом Имама Ашура. Кроме того, защитник часто терял своих оппонентов и уступил в 11 из 14 единоборств, а также совершил пять фолов.

Замкнул тройку худших Амаду Онана. Полузащитника раскритиковали за недостаточную активность и слабую работу в обороне. Отмечается, что игрок позволял египтянам свободно развивать атаки в центральной зоне и не сумел помешать Ашуру в эпизоде с забитым мячом.

Напомним, что сборная Египта открыла счет на 19-й минуте благодаря точному удару Ашура. Бельгийцы смогли избежать поражения лишь после автогола Мохамеда Хани во втором тайме.

В результате матч в Сиэтле завершился вничью – 1:1, а бельгийская команда получила немало поводов для работы над ошибками перед следующим поединком против Ирана.

İdman.Biz
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