16 Июня 2026
RU

Федерации нескольких стран выступили против слов Чеферина о ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 04:00
22
Федерации нескольких стран выступили против слов Чеферина о ЧМ-2026

Футбольные федерации ряда стран раскритиковали президента УЕФА Александера Чеферина после его высказываний о расширенном формате чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Zurnal 24, глава европейского футбола ранее заявил, что увеличение числа участников мундиаля до 48 сборных привело к появлению большого количества неинтересных матчей.

Эти слова вызвали негативную реакцию со стороны национальных ассоциаций Кабо-Верде, Конго, Кюрасао, Гаити, Иордании и Узбекистана.

В совместном заявлении федерации подчеркнули, что футбол не принадлежит ограниченному кругу стран, а его главная сила заключается в универсальности и доступности для всех континентов.

Представители ассоциаций отметили, что участие в чемпионате мира является величайшим достижением для многих государств и вдохновляет новые поколения футболистов.

Кроме того, в документе подчеркивается, что выход на ЧМ-2026 стал историческим событием для таких сборных, как Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. В свою очередь, команды ДР Конго и Гаити получили возможность вернуться на крупнейшую футбольную арену мира спустя десятилетия.

Таким образом, федерации выразили несогласие с оценкой Чеферина, дав понять, что расширение чемпионата мира способствует развитию футбола и предоставляет шанс большему числу стран проявить себя на самом высоком уровне.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Провал в Сиэтле: кто подвел Бельгию в игре с Египтом
03:20
ЧМ-2026

Провал в Сиэтле: кто подвел Бельгию в игре с Египтом

Три игрока подверглись наибольшей критике после осечки на старте ЧМ-2026

Ашур признан лучшим игроком матча Бельгия – Египет
02:05
ЧМ-2026

Ашур признан лучшим игроком матча Бельгия – Египет

Автор исторического гола получил награду от ФИФА
Автогол лишил Египет победы в матче с Бельгией на ЧМ-2026
00:59
ЧМ-2026

Автогол лишил Египет победы в матче с Бельгией на ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды поделили очки в стартовом туре группы G

Салах отмечает день рождения матчем на ЧМ-2026
15 Июня 23:15
ЧМ-2026

Салах отмечает день рождения матчем на ЧМ-2026

Лидер сборной Египта вышел на поле против Бельгии в особенный день

Возинья признан лучшим игроком матча Испания - Кабо-Верде
15 Июня 22:58
ЧМ-2026

Возинья признан лучшим игроком матча Испания - Кабо-Верде

Голкипер стал главным героем первой нулевой ничьей ЧМ-2026

Родри объяснил неожиданную осечку Испании на старте ЧМ-2026
15 Июня 22:45
ЧМ-2026

Родри объяснил неожиданную осечку Испании на старте ЧМ-2026

Полузащитник считает, что команде не хватило реализации голевых моментов

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн