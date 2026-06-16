Ашур признан лучшим игроком матча Бельгия – Египет

Полузащитник сборной Египта Имам Ашур признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz, награда была вручена футболисту по версии ФИФА после завершения встречи, которая закончилась вничью со счетом 1:1.

26-летний хавбек стал главным героем египетской команды в Сиэтле. На 20-й минуте он открыл счет, завершив точным ударом атаку после передачи капитана сборной Мохамеда Салаха.

Этот мяч стал первым голом Ашура в составе национальной команды и позволил Египту повести в поединке против одного из фаворитов группы G.

После финального свистка футболист признался, что пережил один из самых ярких моментов в своей карьере.

"Забить свой первый гол за сборную на чемпионате мира после передачи Салаха – это момент, о котором я мечтал всю свою жизнь", – заявил Ашур.

Напомним, что египтяне были близки к победе, однако на 66-й минуте автогол Мохамеда Хани позволил бельгийцам уйти от поражения.

Во втором туре группового этапа сборная Египта встретится с Новой Зеландией. Матч состоится 22 июня.