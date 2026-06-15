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ЧМ-2026: Египет открыл счет в матче с Бельгией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 23:21
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ЧМ-2026: Египет открыл счет в матче с Бельгией

Сборная Египта вышла вперед в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит в Сиэтле, а счет был открыт на 20-й минуте.

Атаку египетской команды начал Мохамед Салах, который сегодня отмечает свой 34-й день рождения. Лидер африканской сборной получил мяч на правом фланге и выполнил передачу в центр на Имама Ашура.

Полузащитник обработал мяч и вторым касанием нанес точный удар с линии штрафной площади в ближний угол ворот. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа оказался бессилен помочь своей команде - 1:0.

Этот гол стал неприятным сюрпризом для одного из фаворитов группы G, поскольку до начала встречи именно бельгийцы считались явными претендентами на победу.

Из-за жаркой погоды в Сиэтле, где температура воздуха достигает +30 градусов, арбитр предоставил командам паузу на водопой.

23:00

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч первого тура группы G между сборными Бельгии и Египта.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Lumen Field в американском Сиэтле.

Обе команды начинают свой путь на мундиале и рассчитывают сделать важный шаг в борьбе за выход в плей-офф.

Сборная Бельгии считается фаворитом противостояния и одной из сильнейших команд группы. Египет же связывает основные надежды с опытными лидерами команды и рассчитывает преподнести сюрприз одному из европейских грандов.

Во втором туре группового этапа бельгийцы встретятся со сборной Ирана, а затем сыграют против Новой Зеландии. Египет после сегодняшнего матча проведет встречи с Новой Зеландией и Ираном.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

İdman.Biz
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