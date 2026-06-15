Голкипер сборной Кабо-Верде расплакался после сенсации в матче с Испанией - ВИДЕО

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья расплакался после ничьей с Испанией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка опытный вратарь не смог сдержать эмоций, осознав значимость достигнутого результата.

Встреча завершилась со счетом 0:0 и стала одной из первых громких сенсаций турнира. Дебютант мировых первенств сумел отобрать очки у действующих чемпионов Европы, которых многие эксперты считают одними из главных фаворитов мундиаля.

Одним из главных творцов успеха стал именно 40-летний Возинья. По ходу матча он совершил семь сейвов, неоднократно спасая свою команду после опасных ударов испанских футболистов.

Благодаря уверенной игре голкипера Кабо-Верде удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и заработать историческое очко в поединке против одного из сильнейших соперников турнира.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Кабо-Верде проведет 22 июня против Уругвая. В заключительном туре группового этапа африканская команда встретится с Саудовской Аравией.