Трамп может нарушить протокол на церемонии награждения ЧМ-2026

Президент США Donald Trump сможет принять непосредственное участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на talkSPORT, Трампу будет разрешено лично вручить главный трофей турнира команде-чемпиону.

По информации источника, глава Белого дома также сможет самостоятельно решить, останется ли он рядом с футболистами во время празднования победы на пьедестале.

Отмечается, что такой формат будет отличаться от традиционного протокола ФИФА. Обычно кубок остается на специальном постаменте, после чего капитан команды самостоятельно берет его и поднимает вместе с партнерами по команде.

Подобная ситуация уже имела место прошлым летом во время клубного чемпионата мира, когда Трамп вручал трофей футболистам "Челси".

Несмотря на отступление от привычной процедуры, ФИФА не возражает против участия президента США в церемонии награждения.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля финальным матчем.