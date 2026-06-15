Тунис во второй раз в истории уволил тренера во время ЧМ по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сборная Туниса по футболу установила уникальное достижение в финальных стадиях чемпионатов мира по футболу, во второй раз отправив в отставку своего главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, на текущем мундиале сборная Туниса рассталась с главным тренером Сабри Ламуши после крупного поражения от Швеции - 1:5 в первом туре группового этапа.

Для 54-летнего французского специалиста это решение стало итогом крайне короткого периода работы. Ламуши был назначен главным тренером сборной Туниса в январе этого года и провел во главе команды всего пять матчей. На этом отрезке тунисцы одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Особенность этой отставки в том, что Тунис уже во второй раз в истории чемпионатов мира отправляет главного тренера в отставку прямо во время финальной стадии турнира. Первый подобный случай с этой сборной произошел на ЧМ-1998 во Франции. Тогда пост покинул Хенрик Касперчак - после поражений от Англии (0:2) и Колумбии (0:1). В заключительном матче группы против Румынии командой руководил Али Сельми, а встреча завершилась вничью - 1:1.

Вообще именно мундиаль 1998 года стал самым заметным по числу тренерских отставок по ходу турнира. Помимо Туниса, тогда смены произошли еще в двух сборных.

Саудовская Аравия уволила Карлоса Альберто Паррейру после поражений от Дании (0:1) и Франции (0:4). Это был особенно громкий случай, поскольку бразильский специалист всего за четыре года до этого привел сборную Бразилии к победе на ЧМ-1994. Последний матч группы против ЮАР саудовцы провели уже под руководством Мохаммеда аль-Хараши и сыграли вничью - 2:2.

В том же 1998 году Южная Корея рассталась с Ча Бом Гыном после поражений от Мексики (1:3) и Нидерландов (0:5). В третьей встрече группового этапа командой руководил Ким Пхен Сок, и корейцы завершили матч с Бельгией вничью - 1:1.

Первым зафиксированным случаем тренерской отставки во время чемпионата мира считается история Энди Битти на ЧМ-1954. Шотландия тогда дебютировала на мундиале, но проиграла Австрии со счетом 0:1. После этого Битти подал в отставку, а уже без него шотландцы потерпели крупнейшее поражение в своей истории на чемпионатах мира - 0:7 от Уругвая.

Таким образом, решение Туниса по Ламуши стало редким, но не уникальным эпизодом в истории мундиалей. При этом для самой тунисской сборной оно выглядит особенно символично: спустя 28 лет команда вновь повторила сценарий ЧМ-1998 и второй раз сменила тренера прямо по ходу финальной стадии чемпионата мира.