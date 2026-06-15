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Кака поддержал Анчелотти: “Он найдет выход из ситуации”

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 15:58
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Кака поддержал Анчелотти: “Он найдет выход из ситуации”

Чемпион мира 2002 года Кака поделился мнением о главном тренере сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, Кака выразил уверенность, что Анчелотти сумеет улучшить игру национальной команды по ходу чемпионата мира 2026 года.

Бразилия начала турнир с ничьей 1:1 в матче против Марокко. После встречи Анчелотти подчеркнул, что команда должна прибавить и показать более качественную игру в следующих матчах.

“Думаю, несмотря на то что это его первый чемпионат мира, он обладает огромным опытом работы под высоким давлением и в сложных ситуациях. Это специалист, который умеет находить решения в такие моменты. Именно поэтому я верю, что он найдет выход из этой ситуации. Никто не выигрывает чемпионат мира уже в первом матче. Лучший пример - Аргентина. Она проиграла свою первую игру, но в итоге завоевала трофей. Это и есть одна из особенностей чемпионата мира. Да, первый матч получился напряженным и нервным. Но сейчас есть время исправить ошибки, подготовиться и лучше сыграть во второй встрече. Команда способна успешно продолжить борьбу на турнире”, - заявил Кака.

İdman.Biz
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