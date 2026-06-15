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Тренировка и пресс-конференция сборной Португалии перенесены

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 13:05
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Тренировка и пресс-конференция сборной Португалии перенесены

Сборная Португалии была вынуждена отменить вечернюю тренировку и пресс-конференцию из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Тренировочная база команды расположена в городе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Из-за резкого ухудшения погоды и угрозы сильного шторма пресс-конференция с участием Матеуша Нунеша не состоялась. После нее также была отменена запланированная тренировка.

В целях безопасности был эвакуирован шатер возле базы, а журналистов и членов оргкомитета направили к автомобилям.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года, который стартовал 11 июня и продлится до 19 июля, сборная Португалии выступает в группе K. Команда сыграет с Демократической Республикой Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (27 июня).

İdman.Biz
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