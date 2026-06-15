Пятый игровой день ЧМ-2026: на поле выйдут сборные Испании и Бельгии

Сегодня на чемпионате мира по футболу 2026 года стартует пятый игровой день.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках первого тура групп G и H состоятся четыре матча.
Первыми в группе H встретятся сборные Испании и Кабо-Верде. Матч пройдет в Атланте и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Затем в группе G сыграют сборные Бельгии и Египта. Встреча состоится в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.
В других матчах ночи сборная Саудовской Аравии сыграет против Уругвая, а Иран встретится с Новой Зеландией.
ЧМ-2026. Пятый игровой день
15 июня
- 20:00. Испания - Кабо-Верде
- 23:00. Бельгия - Египет
16 июня
- 02:00. Саудовская Аравия - Уругвай
- 05:00. Иран - Новая Зеландия