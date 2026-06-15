Пятый игровой день ЧМ-2026: на поле выйдут сборные Испании и Бельгии

Сегодня на чемпионате мира по футболу 2026 года стартует пятый игровой день.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках первого тура групп G и H состоятся четыре матча.

Первыми в группе H встретятся сборные Испании и Кабо-Верде. Матч пройдет в Атланте и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Затем в группе G сыграют сборные Бельгии и Египта. Встреча состоится в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

В других матчах ночи сборная Саудовской Аравии сыграет против Уругвая, а Иран встретится с Новой Зеландией.

ЧМ-2026. Пятый игровой день

15 июня

20:00. Испания - Кабо-Верде

23:00. Бельгия - Египет

16 июня