Швеция начала с разгрома, Аяри - с уважения - ВИДЕО

Сборная Швеции по футболу уверенно стартовала на чемпионате мира-2026, разгромив Тунис со счетом 5:1 в матче первого тура группы F.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Эстадио Монтеррей" в мексиканском Монтеррее. Шведы вышли вперед уже на 7-й минуте благодаря точному удару Ясина Аяри. Примечательно, что полузащитник не стал праздновать забитый мяч. Дело в том, что отец 23-летнего футболиста является уроженцем Туниса, а сам Аяри ранее имел возможность выступать за национальную команду этой страны, однако предпочел сборную Швеции.

Преимущество скандинавов в первом тайме укрепил Александер Исак, отличившийся на 30-й минуте. Незадолго до перерыва тунисцы сократили отставание - Омар Рекик отправил мяч в сетку после подачи Ханнибала Межбри.

Однако после перерыва шведская команда окончательно сняла вопросы о победителе. Виктор Дьёкереш довел счет до 3:1, после чего шведы забили еще дважды и оформили крупную победу - 5:1.

После первого тура сборная Швеции единолично возглавляет группу F, набрав три очка. На втором и третьем местах расположились Нидерланды и Япония, сыгравшие вничью (по одному очку), а Тунис замыкает квартет, не имея набранных баллов.