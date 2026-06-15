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Рекордная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира прервалась

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 10:02
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Рекордная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира прервалась

Рекордная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира завершилась в матче ЧМ-2026 против Японии, который закончился со счетом 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда Нидерландов на протяжении 27 матчей подряд на мировых первенствах не пропускала более одного гола во втором тайме и дополнительное время. Однако в игре с Японией "оранжевые" после перерыва дважды позволили сопернику поразить свои ворота.

Таким образом, сборная Нидерландов не смогла продолжить рекордную серию по этому показателю в истории чемпионатов мира. Ранее подобные серии по 26 матчей были у сборных Бразилии и Франции. Рекорд Бразилии прервался в 1994 году, а Франции - в 2010-м.

Отметим, что во втором туре, 20 июня, сборная Нидерландов сыграет против Швеции, а в третьем туре, 26 июня, встретится с Тунисом.

İdman.Biz
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