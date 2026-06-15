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Вратарь сборной Испании: "Конкуренты заставляют меня становиться лучше"

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 10:17
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Вратарь сборной Испании: "Конкуренты заставляют меня становиться лучше"

Голкипер сборной Испании Давид Райя высоко оценил уровень вратарей национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил, что Испания всегда славилась сильными голкиперами.

"У нас всегда были очень хорошие вратари. Это касается и нового поколения голкиперов. Мы должны использовать это преимущество, ведь надежный вратарь в национальной команде способен помочь завоевывать титулы", - заявил Райя в интервью Marca.

Он также подчеркнул, что совместные тренировки с Унаи Симоном и Хоаном Гарсией положительно влияют на его развитие.

"Они помогают мне во всех аспектах игры. Позиция вратаря сильно отличается от позиций полевых игроков. Думаю, у каждого из нас свой стиль. Несмотря на это, они поддерживают меня во всем, а на тренировках заставляют задумываться и анализировать свою работу", - сказал Райя.

İdman.Biz
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