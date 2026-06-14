Германия установила рекорд по количеству забитых голов на чемпионах мира

Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче первого тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1, сообщает İdman.Biz.

Немецкая национальная команда отличилась 239 раз в финальных стадиях турнира, опередив по этому показателю сборную Бразилии (238 мячей).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.