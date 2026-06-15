Сборная Нидерландов добилась уникального достижения на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов отметилась уникальным показателем в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на телеграм-канал Stata Football, национальная команда Нидерландов не проиграла ни одного стартового матча группового этапа на мундиалях.

По данным источника, "оранжевые" провели 10 таких встреч, в которых одержали 7 побед и 3 раза сыграли вничью.

Отметим, что на ЧМ-2026 сборная Нидерландов в первом туре группы F встретилась с Японией, и матч завершился со счетом 2:2. Таким образом, команда продолжила свою беспроигрышную серию в стартовых играх чемпионатов мира.