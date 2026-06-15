ЧМ-2026: Испания начинает поход за титулом, Иран проведет первый матч в США – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу 2026 года наступает пятый игровой день.

Как передает İdman.Biz, после первых сенсаций и крупных побед на турнире в борьбу вступают еще несколько команд, от которых ждут разного: одни начинают путь в статусе фаворитов, другие - с мечтой переписать собственную историю.

Испания - Кабо-Верде (15 июня, 20:00, здесь и далее время по Баку)

Испания начинает турнир матчем группы H против Кабо-Верде. В квартете также выступают Саудовская Аравия и Уругвай, поэтому для команды Луиса де ла Фуэнте важно сразу обозначить свои претензии на первое место.

Испанцы подходят к мундиалю в статусе действующих чемпионов Европы и одного из главных фаворитов турнира. При этом на последних трех чемпионатах мира "Фурия Роха" не доходила дальше 1/8 финала, а потому новый старт для нее имеет особое значение.

В свою очередь, Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира. Для островной сборной уже сам выход на турнир стал историческим достижением, но команда Бубишты намерена показать, что приехала не только за опытом.

Главная новость из лагеря испанцев связана с Ламином Ямалем: вингер готов сыграть, но не должен выйти в стартовом составе. Также не на 100 процентов готовы Нико Уильямс и Виктор Муньос.

Фаворит очевиден - Испания. Впрочем, эмоциональный подъем дебютанта и статус первого матча могут сделать игру сложнее для европейской команды.

Бельгия - Египет (15 июня, 23:00, Баку)

Матч Бельгии и Египта откроет борьбу в группе G, где также выступают Иран и Новая Зеландия. Для обеих команд стартовая встреча может сразу задать тон борьбе за плей-офф.

Бельгия вступает в турнир после неудачного ЧМ-2022 и вылета в 1/8 финала Евро-2024. При этом в составе по-прежнему есть звезды мирового уровня - Кевин Де Брейне, Тибо Куртуа и другие лидеры, способные решить исход матча.

Между тем Египет возвращается на чемпионат мира с большими ожиданиями. Команда выиграла свою отборочную группу без поражений и рассчитывает впервые в истории выйти в плей-офф мундиаля. Главная сила египтян - атакующая связка Мохамед Салах - Омар Мармуш.

Что интересно, история личных встреч говорит в пользу Египта: африканская сборная выиграла три из четырех очных матчей с Бельгией, включая последнюю игру в 2022 году. Кроме того, Египет до сих пор не побеждал на финальной стадии чемпионатов мира, и успех в этом матче стал бы историческим.

Фаворитом считается Бельгия, но Египет выглядит очень неудобным соперником для старта - с быстрыми игроками, сильным лидером и большой мотивацией.

Саудовская Аравия - Уругвай (16 июня, 02:00, Баку)

Саудовская Аравия и Уругвай проведут второй матч группы H. Для уругвайцев это шанс сразу подтвердить статус одного из фаворитов квартета, а для саудовцев - возможность снова напомнить о себе после громкой победы над Аргентиной на ЧМ-2022.

Подготовка Саудовской Аравии к турниру получилась непростой: сборная сменила тренера незадолго до старта ЧМ, а Георгиос Донис получил ограниченное время на работу с командой. При этом у саудовцев есть опыт, дисциплина и Салем Аль-Давсари, который уже умеет забивать в больших матчах.

Уругвай приезжает на мундиаль под руководством Марсело Бьелсы. Южноамериканская команда стала моложе и интенсивнее, а ее ключевыми фигурами являются Федерико Вальверде, Дарвин Нуньес и Рональд Араухо. Правда, участие Араухо в стартовом матче остается под вопросом из-за мышечной проблемы.

Кстати, на ЧМ-2018 Уругвай уже обыгрывал Саудовскую Аравию со счетом 1:0. Накануне нынешней встречи уругвайцы столкнулись с задержкой перелета из Мексики в США, но в команде постарались не делать из этого серьезную проблему.

Фаворит - Уругвай. Однако Саудовская Аравия уже доказала, что способна наказывать сильных соперников за недооценку.

Иран - Новая Зеландия (16 июня, 05:00, Баку)

Особое внимание в этот день будет приковано к матчу Ирана и Новой Зеландии. Встреча пройдет на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, даже несмотря на то, что накануне было объявлено о достигнутой договоренности между сторонами конфликта.

Иран выступит на четвертом чемпионате мира подряд и седьмом в истории. Команда стабильно выходит на мундиаль, но пока ни разу не пробивалась в плей-офф. Сборная Амира Галенои рассчитывает на опыт Мехди Тареми, Алирезы Джаханбахша и других лидеров, а также на организованную игру без лишнего риска.

К слову, подготовка иранцев к турниру проходила в непростых условиях. Помимо чисто футбольных задач, команде приходилось существовать в условиях серьезного информационного и политического давления. На этом фоне стартовый матч становится для Ирана не только спортивным испытанием, но и возможностью показать способность сохранять концентрацию в непростой обстановке.

Новая Зеландия вернулась на чемпионат мира впервые с 2010 года. Тогда команда не проиграла ни одного матча в группе, сыграв вничью со Словакией, Италией и Парагваем, но все равно не вышла в следующий раунд. Теперь расширенный формат турнира дает новозеландцам больше надежд. Главная фигура команды - капитан и лучший бомбардир в истории сборной Крис Вуд.

На чемпионатах мира Иран и Новая Зеландия еще не встречались. При этом в более широкой истории очных матчей преимущество остается за иранцами, хотя нынешняя игра имеет особое значение для обеих команд в борьбе за выход из группы.

Фаворитом выглядит Иран - команда опытнее на уровне чемпионатов мира и сильнее по индивидуальному подбору. Однако Новая Зеландия умеет играть прагматично, а для нее этот матч - шанс приблизиться к первой победе в истории на мундиалях.