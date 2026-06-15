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Испания начала матч ЧМ-2026 против Кабо-Верде - ОБНОВЛЯЕТСЯ

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 20:00
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Испания начала матч ЧМ-2026 против Кабо-Верде

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч первого тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде.

Как сообщает İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

Тренерский штаб сборной Испании с первых минут выпустил на поле Унаи Симона, Пау Кубарси, Эмерика Лапорта, Марка Кукурелью, Маркоса Льоренте, Родри, Педри, Гави, Феррана Торреса и Микеля Оярсабаля.

При этом один из лидеров команды Ламин Ямаль начал встречу на скамейке запасных.

Напомним, что помимо Испании и Кабо-Верде в группе H выступают сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

İdman.Biz
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