Испания начала матч ЧМ-2026 против Кабо-Верде - ОБНОВЛЯЕТСЯ

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч первого тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде.
Как сообщает İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.
Тренерский штаб сборной Испании с первых минут выпустил на поле Унаи Симона, Пау Кубарси, Эмерика Лапорта, Марка Кукурелью, Маркоса Льоренте, Родри, Педри, Гави, Феррана Торреса и Микеля Оярсабаля.
При этом один из лидеров команды Ламин Ямаль начал встречу на скамейке запасных.
Напомним, что помимо Испании и Кабо-Верде в группе H выступают сборные Саудовской Аравии и Уругвая.