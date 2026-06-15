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Родри объяснил неожиданную осечку Испании на старте ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 22:45
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Родри объяснил неожиданную осечку Испании на старте ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал ничью с Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, один из лидеров испанской команды назвал главную причину неожиданной потери очков.

По мнению Родри, проблема заключалась в недостаточно эффективной реализации созданных моментов.

"В таких матчах все зависит от вдохновения игроков, от того, были ли мы достаточно резкими. Это тоже часть футбола. Команда старалась, думаю, у нас была хорошая сыгранность. Речь идет о доработке созданных моментов. Против команд, которые играют в обороне, моментов не бывает много. Нужно было лучше использовать моменты. Все просто", - цитирует Родри The Touchline.

Напомним, что матч Испания - Кабо-Верде завершился со счетом 0:0 и стал первой нулевой ничьей чемпионата мира 2026 года. Испанцы владели мячом 74 процента игрового времени и нанесли множество ударов по воротам соперника, однако так и не смогли переиграть голкипера африканской команды Жозимара Возинью, признанного лучшим игроком встречи.

Во втором туре группового этапа сборная Испании встретится с Саудовской Аравией.

İdman.Biz
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