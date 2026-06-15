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Салах отмечает день рождения матчем на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 23:15
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Салах отмечает день рождения матчем на ЧМ-2026

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах проводит матч чемпионата мира 2026 года против Бельгии в свой день рождения.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня одному из лучших футболистов в истории египетского футбола исполнилось 34 года.

Салах вышел на поле в стартовом составе своей команды в матче первого тура группы G, который проходит в Сиэтле. Для звездного форварда это возможность отметить личный праздник успешным результатом на крупнейшем футбольном турнире планеты.

Минувший сезон получился для египтянина непростым. Он не сумел завоевать трофеи в составе "Ливерпуль", а по завершении кампании покинул английский клуб после девяти лет выступлений.

Напомним, что сборные Египта и Бельгии выступают в группе G вместе с командами Ирана и Новой Зеландии.

Во втором туре египтяне сыграют против Новой Зеландии, а бельгийцы встретятся со сборной Ирана.

İdman.Biz
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