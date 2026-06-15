Возинья признан лучшим игроком матча Испания - Кабо-Верде

Вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья признан лучшим игроком матча первого тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года против Испании.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, состоявшаяся на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте, завершилась без забитых мячей - 0:0.

40-летний голкипер стал главным творцом сенсационного результата. Возинья провел на поле весь матч, сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил семь сейвов, не позволив одному из фаворитов турнира добиться победы.

Испанцы владели подавляющим преимуществом и контролировали мяч 74 процента игрового времени, однако так и не смогли пробить опытного стража ворот. Благодаря уверенной игре Возиньи дебютант чемпионатов мира сумел заработать историческое очко в поединке с действующими чемпионами Европы.

Напомним, что матч Испания – Кабо-Верде стал первой встречей ЧМ-2026, завершившейся нулевой ничьей.

Во втором туре группового этапа Кабо-Верде сыграет с Уругваем, а Испания встретится со сборной Саудовской Аравии.