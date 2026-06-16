Тренер Испании отказался драматизировать осечку на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал положение своей команды после неожиданной ничьей с Кабо-Верде в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, наставник испанцев призвал не драматизировать ситуацию и напомнил, что турнир только начинается.

"Подобные соревнования чрезвычайно ровные и сложные. У каждой команды свои особенности, и Кабо-Верде очень хорошо делал то, что умеет. Если бы мы забили в первом тайме, матч был бы совсем другим. Этот результат напоминает нам, что нужно продолжать расти и совершенствоваться. Мы спокойны и убеждены, что турнир длинный и впереди еще семь матчей", – заявил де ла Фуэнте.

Напомним, что действующие чемпионы Европы неожиданно потеряли очки в матче с дебютантом мировых первенств. Несмотря на территориальное преимущество и 74 процента владения мячом, испанцы не смогли распечатать ворота Кабо-Верде, а встреча завершилась со счетом 0:0.

После первого тура Испания и Кабо-Верде имеют в активе по одному очку и делят первое место в группе H.

Во втором туре испанская сборная встретится с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде сыграет против Уругвая.