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Иран и Новая Зеландия выдали результативную ничью на ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 07:54
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Иран и Новая Зеландия выдали результативную ничью на ЧМ-2026

Сборные Ирана и Новой Зеландии не выявили победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы G, состоявшаяся на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче уже на 7-й минуте открыл нападающий новозеландцев Элайджа Джаст. Иранская команда сумела отыграться на 33-й минуте благодаря точному удару защитника Рамина Резаяна.

Во втором тайме Джаст вновь вывел Новую Зеландию вперед, оформив дубль. Однако удержать преимущество представителям Океании не удалось. Вскоре полузащитник Мохаммад Мохеби восстановил равновесие на табло.

До финального свистка обе команды имели возможности вырвать победу, но счет больше не изменился.

После первого тура все четыре команды группы G имеют в активе по одному очку. Напомним, ранее матч между Бельгией и Египтом также завершился вничью – 1:1.

Во втором туре Иран сыграет против Бельгии, а Новая Зеландия встретится со сборной Египта.

İdman.Biz
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