Фанаты продолжают массово подписываться на вратаря Кабо-Верде – ВИДЕО

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья после матча с Испанией стал одним из самых обсуждаемых футболистов в социальных сетях.

Как ранее сообщал İdman.Biz, после финального свистка число подписчиков футболиста в Instagram стремительно превысило 2 миллиона. Однако на данный момент за его страницей следят уже 5,5 миллиона человек, и эта цифра продолжает расти.

Отметим, что до встречи с испанской командой 40-летний голкипер не пользовался широкой известностью. На его страницу в Instagram были подписаны около 50 тысяч человек, а за пределами болельщиков португальского клуба "Шавиш", выступающего в низших дивизионах, его практически никто не знал.

Однако выдающаяся игра против сборной Испании полностью изменила ситуацию. Возинья совершил семь сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности, внеся решающий вклад в ничью со счетом 0:0. По итогам встречи именно он был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, всего один матч и яркое выступление превратили Возинью в одну из самых узнаваемых фигур мирового футбола.